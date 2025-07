Jetzt ohne Stadtfest: Rummel steigt ab Freitag in Aue – Das müssen Besucher wissen

Traditionell hat der Rummel in Aue immer zusammen mit dem Stadtfest stattgefunden. Das fällt dieses Jahr aus, der Rummel kommt trotzdem. Was erwartet die Gäste am Wochenende?

Es war ein großer Schock am Anfang des Jahres: Die Stadt Aue-Bad Schlema hatte das Stadtfest abgesagt. Im Internet hagelte es Kritik. Wer nun dachte, dass zudem der Rummel ausfallen werde, der wurde bald eines Besseren belehrt. Im April stand fest, dass Karussell, Schießbude und Co. doch nach Aue kommen. Organisiert wird das Ganze von den... Es war ein großer Schock am Anfang des Jahres: Die Stadt Aue-Bad Schlema hatte das Stadtfest abgesagt. Im Internet hagelte es Kritik. Wer nun dachte, dass zudem der Rummel ausfallen werde, der wurde bald eines Besseren belehrt. Im April stand fest, dass Karussell, Schießbude und Co. doch nach Aue kommen. Organisiert wird das Ganze von den...