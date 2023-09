Junger Organist zu Konzert in der Auer Nikolaikirche

Norddeutscher Barock erklingt zum Konzert am Samstag. Es spielt Paul Reinhardt aus Hartenstein.

Am Samstag 17 Uhr lädt die St .Nicolaikirche in Aue zu einer Orgelvesper ein. Zu hören ist norddeutsche Orgelmusik des 17. Jahrhunderts, aus der Blütezeit des Orgelbaus. Prächtige Kirchenorgeln zeugen davon. Diese Zeit spiegelt sich auch in der Musik, die für die ,,Königin der Instrumente‘‘ komponiert wurde. Sie ist von Virtuosität,...