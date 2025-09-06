Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Jungtier-Boom in Tierpark im Erzgebirge pünktlich vor großem Fest

Gleich bei fünf Arten im Auer Zoo der Minis hat es in den vergangenen Wochen Nachwuchs gegeben.
Gleich bei fünf Arten im Auer Zoo der Minis hat es in den vergangenen Wochen Nachwuchs gegeben.
Aue
Jungtier-Boom in Tierpark im Erzgebirge pünktlich vor großem Fest
Von Heike Mann
Im Auer Zoo der Minis wuselt es gerade besonders. Zahlreiche Tierbabys haben das Licht der Welt erblickt. Der Boom bei den Jungtieren kommt dem Tierpark genau recht vor einem großen Fest.

Peter Hömke, erst seit wenigen Wochen Leiter des Auer Zoos der Minis, freut sich über einen regelrechten Jungtier-Boom. Während man den kleinen Alpaka-Hengst im weitläufigen Gehege zwischen den Mitgliedern seiner Herde ganz gut entdecken kann, ist das bei den Weißbüscheläffchen und den Zwergseidenäffchen schwieriger. Denn bei den Kleinsten...
