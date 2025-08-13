Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Kammloipe im Erzgebirge für Wanderer und Radfahrer gesperrt: Was der Grund ist

Wegen Baumfällarbeiten müssen Wanderwege auf der Kammloipe gesperrt werden.
Wegen Baumfällarbeiten müssen Wanderwege auf der Kammloipe gesperrt werden. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Wegen Baumfällarbeiten müssen Wanderwege auf der Kammloipe gesperrt werden.
Wegen Baumfällarbeiten müssen Wanderwege auf der Kammloipe gesperrt werden. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Aue
Kammloipe im Erzgebirge für Wanderer und Radfahrer gesperrt: Was der Grund ist
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für drei Wochen sind Wege rund um das „Eiserne Tor“ an der Grenze zu Tschechien gesperrt. Den Grund dafür nennt der Forst.

Der Forstbezirk Eibenstock führt in den kommenden drei Wochen an der Kammloipe rund um das „Eiserne Tor“ Holzeinschlagsarbeiten durch. Während dieser Zeit kann es in einzelnen Abschnitten zu Sperrungen kommen. Die betroffenen Bereiche sind gekennzeichnet. „Eine feste Umleitung ist aufgrund der fortlaufenden Arbeiten nicht möglich“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.07.2025
1 min.
Wanderweg an Talsperre im Erzgebirge wegen Holzerntearbeiten vier Monate gesperrt
Die Talsperre Carlsfeld. Der Forst sperrt dort Wanderwege.
Der Sachsenberger Weg östlich der Talsperre Carlsfeld wird vom Forst gesperrt. Aber es gibt eine Alternativroute.
Heike Mann
01.07.2025
2 min.
Bundesstraße 283 im Erzgebirge: Erster Abschnitt wegen Baumfällungen halbseitig gesperrt
An der Bundesstraße 283 stehen ab Mittwoch Baumfällarbeiten an.
Der Forst arbeitet in den nächsten Wochen auf den Hängen entlang der Bundesstraße 283. Damit Sosa erreichbar bleibt, wurde eine Alternative zur Vollsperrung gefunden.
Heike Mann
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
08:50 Uhr
4 min.
Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz.
Sachsens Superstar ließ auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt am Freitagabend ein elegant-eigenes Retro-Tanzfest erblühen.
Tim Hofmann
08:44 Uhr
1 min.
Einbruch in Wüstenbrand: Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 20.000 Euro
Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wüstenbrand.
Ziel der Einbrecher war ein Einfamilienhaus an der Charlottenstraße. Dort stiegen sie am Freitagabend ein, als niemand zuhause war. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
Mehr Artikel