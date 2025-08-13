Kammloipe im Erzgebirge für Wanderer und Radfahrer gesperrt: Was der Grund ist

Aue
Für drei Wochen sind Wege rund um das „Eiserne Tor“ an der Grenze zu Tschechien gesperrt. Den Grund dafür nennt der Forst.
Der Forstbezirk Eibenstock führt in den kommenden drei Wochen an der Kammloipe rund um das „Eiserne Tor“ Holzeinschlagsarbeiten durch. Während dieser Zeit kann es in einzelnen Abschnitten zu Sperrungen kommen. Die betroffenen Bereiche sind gekennzeichnet. „Eine feste Umleitung ist aufgrund der fortlaufenden Arbeiten nicht möglich“,...
