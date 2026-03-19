Kinder aus dem Erzgebirge basteln aus Schuhkartons kleine Welterbe-Kunstwerke

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Ein Aufruf des Schneeberger Museums für bergmännische Volkskunst löst eine große Resonanz aus. Rund 200 Kinder und Jugendliche haben aus einfachen Schuhkartons kleine Welterbe-Welten gebaut.
Im Museum für bergmännische Volkskunst Schneeberg ist eine besondere Ausstellung zu sehen: Unter dem Titel „Welterbe im Schuhkarton“ präsentieren Kinder und Jugendliche ihre eigenen Miniaturwelten. Die Sonderschau ist Teil der erfolgreichen Playmobil-Ausstellung „Glück Auf! mit Playmobil“.
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