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Auch der Weihnachtsmarkt als Motiv wurde gebastelt.
Auch der Weihnachtsmarkt als Motiv wurde gebastelt. Foto: Ramona Schwabe
Auch der Weihnachtsmarkt als Motiv wurde gebastelt.
Auch der Weihnachtsmarkt als Motiv wurde gebastelt. Foto: Ramona Schwabe
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Kinder aus dem Erzgebirge basteln aus Schuhkartons kleine Welterbe-Kunstwerke
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
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Ein Aufruf des Schneeberger Museums für bergmännische Volkskunst löst eine große Resonanz aus. Rund 200 Kinder und Jugendliche haben aus einfachen Schuhkartons kleine Welterbe-Welten gebaut.

Im Museum für bergmännische Volkskunst Schneeberg ist eine besondere Ausstellung zu sehen: Unter dem Titel „Welterbe im Schuhkarton“ präsentieren Kinder und Jugendliche ihre eigenen Miniaturwelten. Die Sonderschau ist Teil der erfolgreichen Playmobil-Ausstellung „Glück Auf! mit Playmobil“.
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