Kinder entdecken Brand im Erzgebirge: Löschversuch mit Kaugummi-Bechern

Die jungen Entdecker haben die Feuerwehr informiert, die die Flammen löschen konnte. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Spielende Kinder haben am Sonntagnachmittag einen Brand in einer Grube neben einem Feld bei Schneeberg entdeckt. Gegen 14.15 Uhr bemerkten sie die Flammen an der Langenbacher Straße. Sie informierten daraufhin die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte unternahmen sie zudem eigene Löschversuche. Dafür schöpften sie Wasser aus einer...