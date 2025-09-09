Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kindesmissbrauch im Erzgebirge: 40-Jähriger wird vom Amtsgericht verurteilt

Am Amtsgericht Chemnitz wurde der schwere sexuelle Missbrauch eines Kindes verhandelt.
Am Amtsgericht Chemnitz wurde der schwere sexuelle Missbrauch eines Kindes verhandelt.
Aue
Kindesmissbrauch im Erzgebirge: 40-Jähriger wird vom Amtsgericht verurteilt
Von Thomas Mehlhorn
Ein 40-Jähriger stand wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Amtsgericht. Dabei hätte sich der Angeklagte Kindern und Jugendlichen nicht mehr nähern dürfen.

Die Vorwürfe aus der Anklage sind nur schwer zu ertragen. Das Gericht schloss zum Schutz des minderjährigen Opfers sogar die Öffentlichkeit aus. Am Montag musste sich vor dem Amtsgericht Chemnitz ein 40-Jähriger verantworten. Er soll ein Kind im Erzgebirge mehrfach sexuell missbraucht haben.
