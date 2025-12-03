Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Markus Pührer wird neuer Superintendent des Kirchenbezirks Aue.
Markus Pührer wird neuer Superintendent des Kirchenbezirks Aue. Bild: Ralf Wendland
Aue
Kirchenbezirk im Erzgebirge bekommt neuen Superintendenten
Redakteur
Von Heike Mann
Seitdem Dieter Bankmann im Juli 2024 in den Ruhestand gegangen war, war die Stelle des Superintendenten im Kirchenbezirk Aue unbesetzt. Jetzt ist bekannt, wer 2026 als neuer kommt.

Der Kirchenbezirk Aue bekommt im März kommenden Jahres einen neuen Superintendenten. Es ist Markus Pührer, der aktuell noch als Pfarrer in der Kirchgemeinde Mülsen im Kirchenbezirk Zwickau ist. Nach der Wahl durch die Kirchenbezirkssynode des Kirchenbezirks Aue am 15. August und dem Votum des Verbandsausschusses der St.-Nicolai-Kirchgemeinde...
