MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Kirchgemeinde im Erzgebirge hat wieder obersten Hirten – Erster Pfarrreferent in Sachsen tritt Dienst an

Andreas Korb ist neuer Pfarrreferent in Schönheide.
Andreas Korb ist neuer Pfarrreferent in Schönheide. Bild: Eberhard Mädler
Pfarrreferent Andreas Korb (links) und Raphael Weiß, der zurzeit den Superintendenten des Kirchenbezirks vertritt, beim Betreten der Schönheider Kirche.
Pfarrreferent Andreas Korb (links) und Raphael Weiß, der zurzeit den Superintendenten des Kirchenbezirks vertritt, beim Betreten der Schönheider Kirche. Bild: Eberhard Mädler
Von der Diakoniestation Eibenstock und Umgebung waren Geschäftsführerin Anja Witscher (links) und Bereichsleiterin Manuela Langhammer bei der Begrüßung von Andreas Korb dabei.
Von der Diakoniestation Eibenstock und Umgebung waren Geschäftsführerin Anja Witscher (links) und Bereichsleiterin Manuela Langhammer bei der Begrüßung von Andreas Korb dabei. Bild: Eberhard Mädler
Andreas Korb ist neuer Pfarrreferent in Schönheide.
Andreas Korb ist neuer Pfarrreferent in Schönheide. Bild: Eberhard Mädler
Pfarrreferent Andreas Korb (links) und Raphael Weiß, der zurzeit den Superintendenten des Kirchenbezirks vertritt, beim Betreten der Schönheider Kirche.
Pfarrreferent Andreas Korb (links) und Raphael Weiß, der zurzeit den Superintendenten des Kirchenbezirks vertritt, beim Betreten der Schönheider Kirche. Bild: Eberhard Mädler
Von der Diakoniestation Eibenstock und Umgebung waren Geschäftsführerin Anja Witscher (links) und Bereichsleiterin Manuela Langhammer bei der Begrüßung von Andreas Korb dabei.
Von der Diakoniestation Eibenstock und Umgebung waren Geschäftsführerin Anja Witscher (links) und Bereichsleiterin Manuela Langhammer bei der Begrüßung von Andreas Korb dabei. Bild: Eberhard Mädler
Aue
Kirchgemeinde im Erzgebirge hat wieder obersten Hirten – Erster Pfarrreferent in Sachsen tritt Dienst an
Von Eberhard Mädler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sechseinhalb Jahre war die Stelle in der Kirchgemeinde Schönheide verwaist. Jetzt füllt sie Andreas Korb aus. Er hat einen besonderen Titel. Geebnet hat den Weg dazu ein vor zwei Jahren von der Landessynode gefasstes Gesetz.

Nach sechseinhalb Jahren hat die evangelisch-lutherische Kirche Schönheides wieder einen Chef: Neuer Hirte der Gemeinde mit derzeit 1500 Mitgliedern ist Andreas Korb. Er ist gleichzeitig der erste Pfarrreferent in der 430-jährigen Kirchengeschichte des westerzgebirgischen Dorfes.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
18:00 Uhr
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
05.12.2025
2 min.
Museum im Erzgebirge zeigt zu Weihnachtsausstellung Märchenhaftes
Im Bürsten- und Heimatmuseum Schönheide geht es in der Weihnachtsausstellung um Märchen.
Im Museum in Schönheide geht es um Märchenfiguren und Zwerge. Am Wochenende kann man zudem traditionelles erzgebirgisches Handwerk bestaunen.
Eberhard Mädler
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
26.01.2026
2 min.
Gemeinde-Zuschuss für Kindertagesstätten in Schönheide steigt leicht an
Die Gemeinde Schönheide zahlt einen Zuschuss für die Kindertagesstätten im Ort.
Drei Kindertagesstätten gibt es in Schönheide, alle in Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe. Für sie zahlt die Gemeinde einen Zuschuss.
Heike Mann
Mehr Artikel