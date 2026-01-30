Kirchgemeinde im Erzgebirge hat wieder obersten Hirten – Erster Pfarrreferent in Sachsen tritt Dienst an

Sechseinhalb Jahre war die Stelle in der Kirchgemeinde Schönheide verwaist. Jetzt füllt sie Andreas Korb aus. Er hat einen besonderen Titel. Geebnet hat den Weg dazu ein vor zwei Jahren von der Landessynode gefasstes Gesetz.

Nach sechseinhalb Jahren hat die evangelisch-lutherische Kirche Schönheides wieder einen Chef: Neuer Hirte der Gemeinde mit derzeit 1500 Mitgliedern ist Andreas Korb. Er ist gleichzeitig der erste Pfarrreferent in der 430-jährigen Kirchengeschichte des westerzgebirgischen Dorfes. Nach sechseinhalb Jahren hat die evangelisch-lutherische Kirche Schönheides wieder einen Chef: Neuer Hirte der Gemeinde mit derzeit 1500 Mitgliedern ist Andreas Korb. Er ist gleichzeitig der erste Pfarrreferent in der 430-jährigen Kirchengeschichte des westerzgebirgischen Dorfes.