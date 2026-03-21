Kommentar zu Millionen-Umbau von Badegärten Eibenstock: In große Freude mischen sich Wermutstropfen

Die Bauarbeiten an den Badegärten in Eibenstock sind beendet. Einheimische und Gäste können sich auf ein neues tolles Freizeitangebot freuen. Lange genug musste man darauf warten.

In den Badegärten Eibenstock wurde jetzt die Eröffnung der neuen Familien-Badelandschaft gefeiert. Eine Millioneninvestition wurde damit gestemmt. Für die Bergstadt, die seit Jahren auf die Entwicklung von touristischen Einrichtungen setzt, ist diese besonders wichtig. Denn die Badegärten können ohne Übertreibung als Leuchtturm in der... In den Badegärten Eibenstock wurde jetzt die Eröffnung der neuen Familien-Badelandschaft gefeiert. Eine Millioneninvestition wurde damit gestemmt. Für die Bergstadt, die seit Jahren auf die Entwicklung von touristischen Einrichtungen setzt, ist diese besonders wichtig. Denn die Badegärten können ohne Übertreibung als Leuchtturm in der...