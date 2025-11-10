Kommentar zu neuem Adventsmarkt im Erzgebirge: Eine zusätzliche Gelegenheit zum Genießen

Aue
Bald beginnt wieder die Zeit der Weihnachtsmärkte. Es locken so viele, vor allem hier im Erzgebirge. Einen neuen Adventsmarkt sollte man sich auch vormerken.
Geht Ihnen das auch so? Es locken so viele Weihnachtsmärkte, vor allem bei uns im Erzgebirge. Auch in Chemnitz, Dresden oder Zwickau wird es bald wieder heimelig zugehen. Alle Weihnachtsmärkte zu besuchen, dafür reicht die Adventszeit nicht. Es gibt Leute, die lösen das so, indem sie in jedem Jahr einen anderen besuchen. Andere schwören auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.