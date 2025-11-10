Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Kommentar zu neuem Adventsmarkt im Erzgebirge: Eine zusätzliche Gelegenheit zum Genießen

Bald startet im Erzgebirge wieder die Weihnachtsmarkt-Saison.
Bald startet im Erzgebirge wieder die Weihnachtsmarkt-Saison. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa/Archiv
Bald startet im Erzgebirge wieder die Weihnachtsmarkt-Saison.
Bald startet im Erzgebirge wieder die Weihnachtsmarkt-Saison. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa/Archiv
Meinung
Aue
Kommentar zu neuem Adventsmarkt im Erzgebirge: Eine zusätzliche Gelegenheit zum Genießen
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bald beginnt wieder die Zeit der Weihnachtsmärkte. Es locken so viele, vor allem hier im Erzgebirge. Einen neuen Adventsmarkt sollte man sich auch vormerken.

Geht Ihnen das auch so? Es locken so viele Weihnachtsmärkte, vor allem bei uns im Erzgebirge. Auch in Chemnitz, Dresden oder Zwickau wird es bald wieder heimelig zugehen. Alle Weihnachtsmärkte zu besuchen, dafür reicht die Adventszeit nicht. Es gibt Leute, die lösen das so, indem sie in jedem Jahr einen anderen besuchen. Andere schwören auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Bayern nach Coup über Champion Arsenal: "Können mithalten"
Bayern-Trainer José Barcala feiert mit Torschützin Alara den Sieg über Arsenal.
Bayern sieht gegen Arsenal lange wie der Verlierer aus - dann folgt eine famose Aufholjagd. Der Erfolg über den Vorjahreschampion soll Folgen haben für den deutschen Meister. Der Coach wird deutlich.
19:20 Uhr
4 min.
Von der Mikrowelle bis zur Kompressoranlage: Inventar von Meyer Burger aus Freiberg wird versteigert
Update
Der Solarmodulhersteller Meyer Burger hatte große Produktionsflächen im Freiberger Gewerbegebiet Saxonia. Das Inventar wird jetzt versteigert.
Gabelstapler, Messgeräte, Transportwagen und vieles mehr aus dem Freiberger Werk kommen unter den Hammer. Versteigert wird online. Den Besichtigungstermin sollten sich Interessenten vormerken.
Cornelia Schönberg, Steffen Jankowski
13.11.2025
2 min.
Tahs Tipp für El Mala und Ouédraogo: "Bei sich bleiben"
Jonathan Tah hat über besondere Herausforderungen für zwei junge Nationalteamkollegen gesprochen.
Social Media und öffentlicher Hype: Auf berühmte junge Fußballer prasselt viel ein. Ein erfahrener Nationalspieler sagt, worauf zwei Teenager im DFB-Team achten sollten.
10.11.2025
4 min.
Stadt im Erzgebirge bekommt einen neuen Adventsmarkt – organisiert von Händlern
Auf dem Altmarkt von Aue findet vom 19. bis 21. Dezember ein Adventsmarkt statt, den die Innenstadthändler organisieren.
Händler aus Aue wollen in der Adventszeit einen weiteren Veranstaltungshöhepunkt setzen: Sie organisieren erstmals einen eigenen Adventsmarkt im Zentrum. Zu den Plänen gibt es jetzt schon einen kleinen Einblick.
Heike Mann
27.10.2025
8 min.
Wann die Weihnachtsmärkte im Erzgebirge öffnen: Die wichtigsten Termine im Überblick
Am 28. November soll der große Annaberger Weihnachtsmarkt – hier ein Foto aus den Vorjahren – eröffnet werden.
Glühwein, gebrannte Mandeln, Kunsthandwerk: Schon in wenigen Wochen öffnen im Erzgebirge die ersten Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, wann wo welche Märkte starten.
Jürgen Freitag
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel