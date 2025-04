„Komplett unnötig und gefährlich“: Feuerwehr bei Spiel von Erzgebirge Aue wegen Pyro-Vorfall gefordert

Beim jüngsten Spiel des FC Erzgebirge Aue ist es zu gefährlichen Vorfällen gekommen. Ein Fahrzeug fing Feuer und mehrere Solarmodule auf dem Stadiondach wurden beschädigt.

Zu einem im Wortsinn brandgefährlichen Einsatz ist es beim jüngsten Spiel des FC Erzgebirge Aue gekommen. Unbekannte schossen außerhalb des Stadions Leuchtraketen in die Luft, die - wieder am Boden angekommen - den Reifen eines Autos in Brand setzten. Dabei ist laut Feuerwehr auch ein zweites, danebenstehendes Fahrzeug beschädigt worden. Die...