MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Kreative Babynamen 2025 im Erzgebirge: Sie heißen Bruno-Dion, Skadi, Hood und Tessabelle

Wie soll mein Kind heißen? Eine wichtige Frage, die Eltern im Erzgebirge vor der Geburt beschäftigt.
Wie soll mein Kind heißen? Eine wichtige Frage, die Eltern im Erzgebirge vor der Geburt beschäftigt. Bild: Symbolfoto: Vivid Pixels/Fotolia.com/Archiv
Wie soll mein Kind heißen? Eine wichtige Frage, die Eltern im Erzgebirge vor der Geburt beschäftigt.
Wie soll mein Kind heißen? Eine wichtige Frage, die Eltern im Erzgebirge vor der Geburt beschäftigt. Bild: Symbolfoto: Vivid Pixels/Fotolia.com/Archiv
Aue
Kreative Babynamen 2025 im Erzgebirge: Sie heißen Bruno-Dion, Skadi, Hood und Tessabelle
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eltern im Erzgebirge zeigen viel Kreativität bei der Namenswahl für den Nachwuchs. Das zeigt eine neue Statistik der Stadt Aue-Bad Schlema. Die listet beliebte Babynamen auf – und besondere.

Amira-Freya, Levi-Leano und Hood: Das sind nur ein paar der besonderen Vornamen in Aue-Bad Schlema, die Eltern im vergangenen Jahr ihrem Nachwuchs gegeben haben. Sie tauchen in einer neuen Statistik auf, die das Rathaus jetzt veröffentlicht hat – die mit den beliebtesten Babynamen 2025.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
4 min.
Emilia und Emil – oder doch ganz anders? Die beliebtesten und außergewöhnlichsten Babynamen in Chemnitz
Es gibt Kindernamen, die sind seit Jahren im Trend. Emilia und Emil gehören dazu.
Schon wieder ein Jahr vorbei: Heißt, es ist Zeit für Statistiken. Und bei einer der schönsten geht es um die Kinder, die 2025 in Chemnitz geboren wurden. „Freie Presse“ hat beim Standesamt nachgefragt und in den Babygalerien gestöbert.
Denise Märkisch
12:50 Uhr
3 min.
Europol: Historischer Erfolg im Kampf gegen Drogenhandel
"Sowohl in Deutschland als auch in Europa sind diese Dimensionen bisher einmalig", sagte der Leiter des Zollkriminalamtes, Tino Igelmann, bei einer Pressekonferenz in Köln.
Ermittler heben einen Chemikalien-Großhandel aus. 85 Verdächtige werden festgenommen - teils auch in Deutschland.
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
29.12.2025
2 min.
Freiberg: Wie die im November 2025 geborenen Babys heißen
Mutti Lysann Fleischer und Tochter Larissa (6 Monate) beim Spaziergang in Freiberg.
45 Kinder wurden im November 2025 in Freiberg geboren. Welche Namen wählten die Eltern – und welche Besonderheiten meldet das Standesamt?
Heike Hubricht
12:50 Uhr
1 min.
Bahn schiebt 700-Tonnen-Brücke im Crimmitschauer Ortsteil Gosel auf ihren Platz: Ausbau der Sachsen-Magistrale kommt voran
Die neue Bahnbrücke im Crimmitschauer Ortsteil Gosel ist auch optisch ein Hingucker.
Die Bauarbeiten laufen noch bis Jahresende. Danach sind die Personenzüge hier mit bis zu 160 Stundenkilometern unterwegs.
Jochen Walther
Mehr Artikel