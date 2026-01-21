Kreative Babynamen 2025 im Erzgebirge: Sie heißen Bruno-Dion, Skadi, Hood und Tessabelle

Eltern im Erzgebirge zeigen viel Kreativität bei der Namenswahl für den Nachwuchs. Das zeigt eine neue Statistik der Stadt Aue-Bad Schlema. Die listet beliebte Babynamen auf – und besondere.

Amira-Freya, Levi-Leano und Hood: Das sind nur ein paar der besonderen Vornamen in Aue-Bad Schlema, die Eltern im vergangenen Jahr ihrem Nachwuchs gegeben haben. Sie tauchen in einer neuen Statistik auf, die das Rathaus jetzt veröffentlicht hat – die mit den beliebtesten Babynamen 2025.