Kundgebung und Fest: Das planen die Gewerkschaften am 1. Mai im Erzgebirge

Kundgebung, Familienfest und Musik: Zum Tag der Arbeit am 1. Mai sind auch im Erzgebirge Aktionen geplant. Wer wo spricht und was geboten wird.

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai finden in Sachsen unter dem Motto „Mach dich stark mit uns“ in zahlreichen Städten Demonstrationen und Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) sowie weiterer Gewerkschaften statt. Dazu werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Auch im Erzgebirge sind am Donnerstag Aktionen geplant. Wo und welche das...