Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diesen Pilz gibt es gleich im Doppelpack. Auf dieser Nebelkappe wächst gleich noch eine.
Diesen Pilz gibt es gleich im Doppelpack. Auf dieser Nebelkappe wächst gleich noch eine. Bild: Frank Demmler
Diesen Pilz gibt es gleich im Doppelpack. Auf dieser Nebelkappe wächst gleich noch eine.
Diesen Pilz gibt es gleich im Doppelpack. Auf dieser Nebelkappe wächst gleich noch eine. Bild: Frank Demmler
Aue
Kurioser Fund im Erzgebirge: Dieser Pilz ist eine Rarität
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine ungewöhnliche Nebelkappe wurde Pilzberater Frank Demmler vorgelegt. Doch ist die Nebelkappe auch etwas für den Gaumen?

Kurioser Pilzfund in Aue: So etwas sieht auch ein Pilzberater nicht alle Tage. Eine ungewöhnliche Nebelkappe (Lepista nebularis) wurde Frank Demmler von einer Pilzsammlerin aus Aue vorgelegt. „Es kommt nicht alltäglich vor, dass auf dem Hut des unteren Pilzes ein zweiter wächst und voll ausgebildet ist“, stellte der Pilzexperte fest. Dies...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
1 min.
Seltene Entdeckung im Erzgebirge: Dieser Pilz liebt feuchtes Herbstwetter
Der Lilastielige Rötelritterling wurde im Erzgebirge entdeckt.
Der Lilastielige Rötelritterling war bereits Pilz des Jahres. Jetzt wurde er im Erzgebirge gefunden.
Thomas Mehlhorn
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
08.11.2025
2 min.
Kann man Pilze trotz Nachtfrost im Vogtland noch essen?
Hexenröhrlinge wachsen dieses Jahr auch im November noch.
Immer noch stehen Pilze im Wald. Viele haben den ersten Frost scheinbar unbeschadet überstanden. Doch kann man diese Pilze noch zu sich nehmen?
Silvia Kölbel
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
Mehr Artikel