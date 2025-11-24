Kurioser Fund im Erzgebirge: Dieser Pilz ist eine Rarität

Eine ungewöhnliche Nebelkappe wurde Pilzberater Frank Demmler vorgelegt. Doch ist die Nebelkappe auch etwas für den Gaumen?

Kurioser Pilzfund in Aue: So etwas sieht auch ein Pilzberater nicht alle Tage. Eine ungewöhnliche Nebelkappe (Lepista nebularis) wurde Frank Demmler von einer Pilzsammlerin aus Aue vorgelegt. „Es kommt nicht alltäglich vor, dass auf dem Hut des unteren Pilzes ein zweiter wächst und voll ausgebildet ist“, stellte der Pilzexperte fest. Dies...