  • Kurort im Erzgebirge sucht für Landesgartenschau nach Händlern für Gärtnermarkt

Der Kurpark in Bad Schlema soll Hauptort der Landesgartenschau 2027 werden.
Der Kurpark in Bad Schlema soll Hauptort der Landesgartenschau 2027 werden. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Der Kurpark in Bad Schlema soll Hauptort der Landesgartenschau 2027 werden.
Der Kurpark in Bad Schlema soll Hauptort der Landesgartenschau 2027 werden. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Aue
Kurort im Erzgebirge sucht für Landesgartenschau nach Händlern für Gärtnermarkt
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Er soll ein Anlaufpunkt für Besucher der Landesgartenschau 2027 in Bad Schlema werden: ein großer Gärtnermarkt. Was dazu schon bekannt ist.

Für die Landesgartenschau 2027 in Bad Schlema sind jetzt Betreiber für einen Gärtnermarkt gesucht. Das berichtet die Stadtverwaltung von Aue-Schlema. Diese sollen unter anderem mit Pflanzen und Gartenbedarf handeln, können aber auch regionale Naturprodukte oder zum Beispiel Gartenaccessoires anbieten.
