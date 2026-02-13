Kurort im Erzgebirge sucht für Landesgartenschau nach Händlern für Gärtnermarkt

Er soll ein Anlaufpunkt für Besucher der Landesgartenschau 2027 in Bad Schlema werden: ein großer Gärtnermarkt. Was dazu schon bekannt ist.

Für die Landesgartenschau 2027 in Bad Schlema sind jetzt Betreiber für einen Gärtnermarkt gesucht. Das berichtet die Stadtverwaltung von Aue-Schlema. Diese sollen unter anderem mit Pflanzen und Gartenbedarf handeln, können aber auch regionale Naturprodukte oder zum Beispiel Gartenaccessoires anbieten.