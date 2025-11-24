Kurzfilmfestival im Erzgebirge: Dieses Mal spielt auch ein Hund mit

Junge Leute aus Eibenstock und Umgebung haben Kurzfilme gedreht. Jetzt fand die Preisverleihung statt. Jury und Publikum stimmten in ihrer Wertung nicht überein.

Die Popcorn-Maschine im Foyer, der rote Teppich hinauf zur Bühne, die Oscars auf dem Tisch und eine große Leinwand – im Kulturzentrum „Glück auf“ in Eibenstock herrschte am vergangenen Freitag Kino-Atmosphäre. Zum zweiten Mal fand dort die Preisverleihung zum Eibenstocker Kurzfilmfestival statt. Sechs Beiträge – alles von jungen...