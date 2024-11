Kurzfilmfestival im Erzgebirge: So hat die Jury entschieden

In Eibenstock wurde ein Filmpreis vergeben. Vier Kurzfilme stellten sich dem Urteil der Jury. In allen Beiträgen spielten junge Eibenstocker die Hauptrollen.

Verführerischer Popcornduft stieg den Besuchern des Kulturzentrums „Glück auf“ am Freitagabend in die Nase. Im Foyer hatte das Team vom Verein Wander- und Erlebniskino Eibenstock eine Maschine aufgebaut, an der man sich mit der Nascherei für den bevorstehenden Kinoabend eindecken konnte. Kein Blockbuster mit Überlänge stand auf dem...