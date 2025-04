Landesgartenschau 2027 im Erzgebirge: Ein Hingucker für 200.000 Euro, viel Arbeit und ganz praktische Fragen

Bei bestem Frühlingswetter gab es am Samstagvormittag bei einem Rundgang viele Informationen zur Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema. Besucher hatten teils überraschend praktische Fragen.

Noch ist einiges an Fantasie erforderlich, um sich das Areal des Kurparks in Bad Schlema nach der Neugestaltung für die Landesgartenschau vorstellen zu können. Doch für die knapp 20 Teilnehmer der ersten Führung am Samstagmorgen, bei der es mit Bürgermeister Jens Müller und Natalie Günther aus dem Organisationsteam der Landesgartenschau...