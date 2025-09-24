Landesgartenschau 2027 im Erzgebirge: Was in diesem Herbst schon fertig wird

Ein Steingartenverein ist bei der Vorbereitung auf die Landesgartenschau 2027 in Bad Schlema schon weit vorangekommen. Das ist ein großer Vorteil.

Fast eineinhalb Jahre vor der Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Schlema wird ein Teilbereich schon ziemlich fertiggestellt. Es ist ein Steingarten mit alpinen Pflanzen, den der Zwickauer Steingartenverein gestaltet. Nicht zum ersten Mal ist man zu einer Landesgartenschau vertreten. Doch dieses Mal ist das, was die Vereinsmitglieder...