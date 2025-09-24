Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Landesgartenschau 2027 im Erzgebirge: Was in diesem Herbst schon fertig wird

Ralf Rockstroh ist der Vorsitzende des Zwickauer Steingartenvereins, der zur Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema eine eigene Anlage gestaltet.
Ralf Rockstroh ist der Vorsitzende des Zwickauer Steingartenvereins, der zur Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema eine eigene Anlage gestaltet. Bild: Georg Dostmann
Ralf Rockstroh ist der Vorsitzende des Zwickauer Steingartenvereins, der zur Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema eine eigene Anlage gestaltet.
Ralf Rockstroh ist der Vorsitzende des Zwickauer Steingartenvereins, der zur Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema eine eigene Anlage gestaltet. Bild: Georg Dostmann
Aue
Landesgartenschau 2027 im Erzgebirge: Was in diesem Herbst schon fertig wird
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Steingartenverein ist bei der Vorbereitung auf die Landesgartenschau 2027 in Bad Schlema schon weit vorangekommen. Das ist ein großer Vorteil.

Fast eineinhalb Jahre vor der Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Schlema wird ein Teilbereich schon ziemlich fertiggestellt. Es ist ein Steingarten mit alpinen Pflanzen, den der Zwickauer Steingartenverein gestaltet. Nicht zum ersten Mal ist man zu einer Landesgartenschau vertreten. Doch dieses Mal ist das, was die Vereinsmitglieder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
4 min.
Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema: So soll dafür geworben werden
Bernd Birkigt, Geschäftsführer der Landesgartenschau gGmbH, stellte gemeinsam mit Ines Hanisch-Lupaschko, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzgebirge, und Pauline Sier von den Karo Dancers sowie Heinrich Kohl, Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema (von rechts), vor, wie für das Ereignis 2027 geworben werden soll.
Wunderschöne junge Tänzerinnen in Blütenkostümen – das sind die Markenbotschafterinnen der Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema. Und der Tourismusverband Erzgebirge sorgt für eine mobile Werbung.
Heike Mann
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
Mehr Artikel