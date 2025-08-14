Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema: So soll dafür geworben werden

Aue
Wunderschöne junge Tänzerinnen in Blütenkostümen – das sind die Markenbotschafterinnen der Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema. Und der Tourismusverband Erzgebirge sorgt für eine mobile Werbung.
Storch, Wichtel, Frosch, Weltkugel mit Bergmannshut – das waren bei bisherigen Landesgartenschauen in Sachsen die Maskottchen, mit denen geworben wurde. Ein Maskottchen wird es zur Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema nicht geben. Das hat mit einer Entscheidung des Geschäftsführers der Landesgartenschau gGmbH zu tun und freut den...
