Landesgartenschau im Erzgebirge: Die erste Attraktion ist fertig – Jetzt steht Eröffnungstermin fest

Der Termin steht: In Kürze öffnet in Niederschlema der neue Spielplatz, der Teil der Landesgartenschau 2027 ist. Das ehemalige Gießereigelände hat sich für mehr als 1,7 Millionen Euro in ein Abenteuerland für alle Altersklassen verwandelt.

An die Bergbautradition im Ort soll der neue Spielplatz in Niederschlema erinnern – und an die ehemalige Gießerei, die einst auf dem Gelände stand. Die Spielfläche ist zugleich Vorbote für die Landesgartenschau 2027 im Kurort. Eröffnet wird das Areal schon jetzt. Genauer gesagt soll es am 19. August ab 10 Uhr soweit sein.