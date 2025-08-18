Landesgartenschau in Bad Schlema: Die Jüngsten kommen bereits auf ihre Kosten

Mit dem neuen Erlebnisspielplatz ist ein Teilprojekt der Laga 2027 fertig. 1,75 Millionen Euro wurden auf einem ehemaligen Gießereigelände investiert.

Die Landesgartenschau (Laga) in Bad Schlema findet zwar erst 2027 statt, doch der neue Erlebnisspielplatz auf einem ehemaligen Gießereigelände wurde bereits am Dienstag eröffnet. In rund 18 Monaten Bauzeit verwandelte sich das 3000 Quadratmeter große Areal in der Nähe des Niederschlemaer Bahnhofs in einem Lieblingsplatz für Kinder,...