Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Luchs Charlie streift jetzt durchs Erzgebirge: So soll sich das Auswilderungs-Programm ändern

Wie seine Vorgänger war auch Charlie schnell aus der Transportbox gesprungen und im Wald bei Eibenstock verschwunden.
Wie seine Vorgänger war auch Charlie schnell aus der Transportbox gesprungen und im Wald bei Eibenstock verschwunden. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Wie seine Vorgänger war auch Charlie schnell aus der Transportbox gesprungen und im Wald bei Eibenstock verschwunden.
Wie seine Vorgänger war auch Charlie schnell aus der Transportbox gesprungen und im Wald bei Eibenstock verschwunden. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Aue
Luchs Charlie streift jetzt durchs Erzgebirge: So soll sich das Auswilderungs-Programm ändern
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein sechster Luchs ist am Montag in den Wäldern bei Eibenstock in die Freiheit entlassen worden. Das Prozedere war das gleiche, aber für das Auswilderungs-Programm des Freistaates Sachsen stehen bedeutende Veränderungen an.

Mit einem deutlichen Knurren gibt das Luchsmännchen zu verstehen, dass ihm die Zeit in der Transportkiste zu lang wird. Das letzte Stück wird er von Mitarbeitern des Forstbezirks Eibenstock bis an die Stelle getragen, wo vor ihm schon fünf andere Artgenossen im vergangenen Jahr ausgewildert wurden. Als sich der Schieber der Kiste öffnet,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.05.2025
2 min.
Luchs-Auswilderung im Erzgebirge: Neuer Umweltminister sieht Programm kritisch
20 Luchse sollten in Sachsen ausgewildert werden.
Im sächsischen Umweltministerium wird unter neuer Leitung das Auswilderungsprogramm für die Raubkatze kritisch gesehen. Unter anderem gehe es um das dafür eingesetzte Personal.
Heike Mann
07:17 Uhr
2 min.
Kommunen in Sachsen sollen mehr Geld für Windräder bekommen
Die Gemeinden in Sachsen sollen künftig mehr am Betrieb von Windkraftanlagen verdienen. (Archivbild)
Der Ausbau der Windkraft in Sachsen kommt nur schleppend voran. Nun soll der finanzielle Anreiz für die Kommunen verbessert werden.
13:28 Uhr
2 min.
Luchsweibchen Freya im Westerzgebirge ausgewildert
Sachsen hat im Westerzgebirge einen weiteren Luchs ausgewildert (Archiv).
In Sachsen soll es schon bald einen trächtigen Beweis für den Erfolg des Luchs-Programmes geben. Weibchen Freya streift nun durch die Wälder des Westerzgebirges.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
Mehr Artikel