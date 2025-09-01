Luchs Charlie streift jetzt durchs Erzgebirge: So soll sich das Auswilderungs-Programm ändern

Ein sechster Luchs ist am Montag in den Wäldern bei Eibenstock in die Freiheit entlassen worden. Das Prozedere war das gleiche, aber für das Auswilderungs-Programm des Freistaates Sachsen stehen bedeutende Veränderungen an.

Mit einem deutlichen Knurren gibt das Luchsmännchen zu verstehen, dass ihm die Zeit in der Transportkiste zu lang wird. Das letzte Stück wird er von Mitarbeitern des Forstbezirks Eibenstock bis an die Stelle getragen, wo vor ihm schon fünf andere Artgenossen im vergangenen Jahr ausgewildert wurden. Als sich der Schieber der Kiste öffnet,...