  • „Mach’s gut, alte Dame!“ – Hunderte begleiten Dampflok 99 516 im Erzgebirge auf letzter Fahrt

Der Vereinsvorsitzende der Museumsbahn Schönheide, Anton Weigel, bringt mit Kreide an der Lok die Aufschrift mit ihrem letzten Einsatztag an.
Der Vereinsvorsitzende der Museumsbahn Schönheide, Anton Weigel, bringt mit Kreide an der Lok die Aufschrift mit ihrem letzten Einsatztag an.
Aue
Von Ingolf Wappler
Ein letztes Mal dampfte sie am Samstag durch das Westerzgebirge: Die betagte Schmalspurlok, Baujahr 1892, wurde nach acht Jahren im Betriebsdienst feierlich verabschiedet.

Mit dem Ablauf der technischen Fristen Mitte November muss die Schmalspurdampflok 99 516 vorerst außer Dienst gestellt werden. Wer an diesem 1. November in Schönheide dabei war, erlebte keinen Abschied in Traurigkeit, sondern eine stimmungsvolle Würdigung eines technischen Denkmals und der Menschen, die es am Leben erhalten.
