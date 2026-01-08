Männerquintett gibt Konzert in Albernauer Kirche

Aue
A-Cappella-Gesang gibt es am Samstag in der Kirche von Albernau. Das Ensemble Felix gastiert.
Am Samstag findet um 19 Uhr in der Albernauer St. Johanniskirche ein besonderes Konzert statt. Das Ensemble Felix ist mit seinem Weihnachtsprogramm zu Gast. Unter dem Titel „Stille Nacht, Lichte Nacht“ wird Musik von „Machet die Tore weit“ bis „Stille Nacht“ a cappella interpretiert. Ganz ohne Instrumente, nur mit dem Klang ihrer...
