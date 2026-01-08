MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Ensemble Felix ist zum Konzert am 10. Januar in der Albernauer Kirche zu Gast.
Das Ensemble Felix ist zum Konzert am 10. Januar in der Albernauer Kirche zu Gast. Bild: Jessica Tschentscher
Das Ensemble Felix ist zum Konzert am 10. Januar in der Albernauer Kirche zu Gast.
Das Ensemble Felix ist zum Konzert am 10. Januar in der Albernauer Kirche zu Gast. Bild: Jessica Tschentscher
Aue
Männerquintett gibt Konzert in Albernauer Kirche
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

A-Cappella-Gesang gibt es am Samstag in der Kirche von Albernau. Das Ensemble Felix gastiert.

Am Samstag findet um 19 Uhr in der Albernauer St. Johanniskirche ein besonderes Konzert statt. Das Ensemble Felix ist mit seinem Weihnachtsprogramm zu Gast. Unter dem Titel „Stille Nacht, Lichte Nacht“ wird Musik von „Machet die Tore weit“ bis „Stille Nacht“ a cappella interpretiert. Ganz ohne Instrumente, nur mit dem Klang ihrer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
3 min.
Mit Elfmeterschießen gegen den Weihnachtsmann: Fußballverein im Erzgebirge lädt zu besonderem Weihnachtsmarkt
Der SV Blau-Weiß Albernau organisiert seit Jahren den Weihnachtsmarkt im Ort. Dafür probt jetzt schon der Chor der Fußballer.
In Albernau ist der Weihnachtsmann sportlich und beweist das auch beim Weihnachtsmarkt, den der Fußballverein seit einiger Zeit organisiert. Immer gibt es ein neues Highlight, so auch dieses Jahr.
Heike Mann
08.01.2026
3 min.
Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt
Ein fast rekordverdächtiger Dezember ist zu Ende gegangen.
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Dirk Christoph
19.09.2025
2 min.
Ensemble aus Leipzig bestreitet Kirchweihkonzert in Albernauer Kirche
Das Ensemble Nobiles ist in der Albernauer Kirche zu Gast.
Fünf Männer singen am Montag in der Kirche zu Albernau a cappella. Und der Kantor lässt die restaurierte Orgel der Kirche erklingen.
Heike Mann
07.01.2026
4 min.
„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am 28. Dezember 2025 ausverkauft.
Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.
Holger Frenzel
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
08.01.2026
2 min.
Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung
Nur ein Teil der Ausreisen von Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel wird mit staatlichen Mitteln gefördert. (Symbolbild)
Die Bundesregierung meldet stabile Zahlen bei freiwilligen Ausreisen. Aus Sicht der Linken ist das ein Grund mehr, nicht ständig über Abschiebungen zu sprechen.
Mehr Artikel