Mega-Kran am Bahnhof Aue: Was wird da durch die Luft gehoben?

Aue
Für Aufsehen sorgte ein Mega-Kran, dessen Ausleger über die Bahnhofsbrücke in Aue ragte. Die Arbeiten hatten mit der Bahn zu tun.
Ein Mega-Kran sorgte am Freitagmorgen am Bahnhof in Aue für Aufsehen. Denn sein Ausleger ragte bis über die Bahnhofsbrücke hoch. Mit diesem wurde ein sogenanntes Modulgebäude für ein Netzersatzaggregat an Ort und Stelle gehoben, erklärt Florian Stahl, Projektleiter von der Deutschen Bahn. Mit dem Aggregat soll zukünftig die Stromversorgung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.