Mega-Kran am Bahnhof Aue: Was wird da durch die Luft gehoben?

Für Aufsehen sorgte ein Mega-Kran, dessen Ausleger über die Bahnhofsbrücke in Aue ragte. Die Arbeiten hatten mit der Bahn zu tun.

Ein Mega-Kran sorgte am Freitagmorgen am Bahnhof in Aue für Aufsehen. Denn sein Ausleger ragte bis über die Bahnhofsbrücke hoch. Mit diesem wurde ein sogenanntes Modulgebäude für ein Netzersatzaggregat an Ort und Stelle gehoben, erklärt Florian Stahl, Projektleiter von der Deutschen Bahn. Mit dem Aggregat soll zukünftig die Stromversorgung...