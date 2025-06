Meiler-Imbiss in Sosa: Pächter und Stadt einigen sich auf neuen Vertrag - damit löst sich Toiletten-Problem

Am „Meiler 2“ in Sosa gibt es eine Lösung für die Not mit der Notdurft. Manche Besucher standen bisher vor verschlossenen Türen. Wie sich das nun ändern soll.

Die Stadt Eibenstock hat mit den Pächtern der Imbissgaststätte „Meiler 2", die auf dem Gelände der Erlebnisköhlerei Sosa liegt, einen neuen Pachtvertrag geschlossen. Mit diesem soll ein leidiges Problem geklärt werden: die Not mit der Notdurft.