Messerstecher von Aue spricht von Notwehr - Zum Tod seines Opfers sagt er: „Es war eine kleine Sache“

Ein Afghane soll im September einen Landsmann in Aue erstochen haben. Am zweiten Prozesstag äußerte sich der 24-Jährige erstmals zu dem Angriff. Die Schwester des Getöteten wurde per Videokonferenz aus Schweden zugeschaltet.

Am Mittwoch wurde in der Justizvollzugsanstalt Leipzig Alarm ausgelöst. Habib A. (24) hatte einen anderen Häftling angegriffen. Im September soll der Afghane in Aue einen Landsmann brutal getötet haben. Seitdem sitzt er im Gefängnis. Seit vergangener Woche steht er wegen Totschlags und Leichenschändung vor dem Landgericht Chemnitz. Dort kam...