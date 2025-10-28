Millionen-Investition im Erzgebirge: Elektrowerkzeug-Hersteller konzentriert Produktion

Rund 2,5 Millionen Euro investiert das Unternehmen Eibenstock Elektrowerkzeuge in eine neue Halle und Maschine. Der Firmenchef Lothar Lässig will damit ein Zeichen setzen.

Nach einem Jahr Bauzeit hat die Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock in ihrer neuen Halle im Gewerbegebiet der Stadt die Produktion aufgenommen. Dort befinden sich jetzt die Gießerei und die Pulverbeschichtung. Es ist die vierte Halle, die das Unternehmen im Gewerbegebiet errichtet hat. Am anderen Standort, an der Auersbergstraße in Eibenstock,...