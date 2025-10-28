Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Millionen-Investition im Erzgebirge: Elektrowerkzeug-Hersteller konzentriert Produktion

Jürgen Leistner beim Gießen von Teilen für Bohrmaschinen, die bei der Firma Eibenstock Elektrowerkzeuge hergestellt werden.
Jürgen Leistner beim Gießen von Teilen für Bohrmaschinen, die bei der Firma Eibenstock Elektrowerkzeuge hergestellt werden. Bild: Ralf Wendland
Jürgen Leistner beim Gießen von Teilen für Bohrmaschinen, die bei der Firma Eibenstock Elektrowerkzeuge hergestellt werden.
Jürgen Leistner beim Gießen von Teilen für Bohrmaschinen, die bei der Firma Eibenstock Elektrowerkzeuge hergestellt werden. Bild: Ralf Wendland
Aue
Millionen-Investition im Erzgebirge: Elektrowerkzeug-Hersteller konzentriert Produktion
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 2,5 Millionen Euro investiert das Unternehmen Eibenstock Elektrowerkzeuge in eine neue Halle und Maschine. Der Firmenchef Lothar Lässig will damit ein Zeichen setzen.

Nach einem Jahr Bauzeit hat die Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock in ihrer neuen Halle im Gewerbegebiet der Stadt die Produktion aufgenommen. Dort befinden sich jetzt die Gießerei und die Pulverbeschichtung. Es ist die vierte Halle, die das Unternehmen im Gewerbegebiet errichtet hat. Am anderen Standort, an der Auersbergstraße in Eibenstock,...
