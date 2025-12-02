Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Millionen-Investition und nach fünf Jahren Bauzeit: Dieses Seniorenzentrum im Erzgebirge hat jetzt modernen Brandschutz

Olaf Böhm sitzt vor einem unscheinbaren Stück Brandschutz: Einem Display, das im Brandfall anzeigt, wo Gefahr droht.
Olaf Böhm sitzt vor einem unscheinbaren Stück Brandschutz: Einem Display, das im Brandfall anzeigt, wo Gefahr droht. Bild: Irmela Hennig
Olaf Böhm sitzt vor einem unscheinbaren Stück Brandschutz: Einem Display, das im Brandfall anzeigt, wo Gefahr droht.
Olaf Böhm sitzt vor einem unscheinbaren Stück Brandschutz: Einem Display, das im Brandfall anzeigt, wo Gefahr droht. Bild: Irmela Hennig
Aue
Millionen-Investition und nach fünf Jahren Bauzeit: Dieses Seniorenzentrum im Erzgebirge hat jetzt modernen Brandschutz
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im einem Auer Pflegeheim wurden 2,7 Millionen Euro investiert, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Die Arbeit ist fast geschafft. Nun kann das Haus wieder mehr Bewohner aufnehmen.

Rot-weiße Bauzäune stehen dieser Tage vorm Senioren- und Pflegezentrum Aue-Eichert. Doch auch wenn in der Einrichtung in den vergangenen Jahren viel gewerkelt wurde, haben die Barrieren nichts mit dem Pflegeheim zu tun. Es werden Niederspannungskabel ausgetauscht. Die Stadtwerke seien da tätig, wie Olaf Böhm weiß.
Mehr Artikel