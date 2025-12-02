Millionen-Investition und nach fünf Jahren Bauzeit: Dieses Seniorenzentrum im Erzgebirge hat jetzt modernen Brandschutz

Aue
Im einem Auer Pflegeheim wurden 2,7 Millionen Euro investiert, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Die Arbeit ist fast geschafft. Nun kann das Haus wieder mehr Bewohner aufnehmen.
Rot-weiße Bauzäune stehen dieser Tage vorm Senioren- und Pflegezentrum Aue-Eichert. Doch auch wenn in der Einrichtung in den vergangenen Jahren viel gewerkelt wurde, haben die Barrieren nichts mit dem Pflegeheim zu tun. Es werden Niederspannungskabel ausgetauscht. Die Stadtwerke seien da tätig, wie Olaf Böhm weiß.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.