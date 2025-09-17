Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Millioneninvestition auf dem Zeller Berg in Aue: Viel Geld und Zeit in ehemalige Wismut-Poliklinik investiert

Hinter Eigentümer Thomas Ketzer liegen fünf Jahre Bauzeit bei der Sanierung der ehemaligen Poliklinik auf dem Zeller Berg in Aue.
Hinter Eigentümer Thomas Ketzer liegen fünf Jahre Bauzeit bei der Sanierung der ehemaligen Poliklinik auf dem Zeller Berg in Aue. Bild: Georg Dostmann
Hinter Eigentümer Thomas Ketzer liegen fünf Jahre Bauzeit bei der Sanierung der ehemaligen Poliklinik auf dem Zeller Berg in Aue.
Hinter Eigentümer Thomas Ketzer liegen fünf Jahre Bauzeit bei der Sanierung der ehemaligen Poliklinik auf dem Zeller Berg in Aue. Bild: Georg Dostmann
Aue
Millioneninvestition auf dem Zeller Berg in Aue: Viel Geld und Zeit in ehemalige Wismut-Poliklinik investiert
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Ketzer hat vor acht Jahren die ehemalige Poliklinik auf dem Zeller Berg in Aue erworben. Dort sind altersgerechte Wohnungen und eine Tagespflege entstanden.

Thomas Ketzer braucht Urlaub. Vier Wochen Erholung gönnt sich der 58-Jährige Auer, nachdem er fünf Jahre mit nur wenigen freien Tagen – mit dem Umbau der ehemaligen Poliklinik auf dem Zeller Berg beschäftigt war. Ketzer ist Bauträger und Projektentwickler, 1997 hat er gemeinsam mit zwei anderen Unternehmern aus Aue drei ehemalige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
10:00 Uhr
3 min.
Auf dem Zeller Berg in Aue entstehen eine Tagespflege und ein Therapiezentrum neu
Trang Vu (rechts) aus Aue freut sich, in Nadine Derdula vom ASB eine Partnerin und Mieterin gefunden zu haben.
Der Arbeiter-Samariter-Bund will seine Arbeit zukünftig in Aue konzentrieren. Eine neue Tagespflege und ein Therapiezentrum sind Teil der Pläne für ein Gebäude auf dem Zeller Berg, das kürzlich den Besitzer gewechselt hat.
Heike Mann
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
26.08.2025
3 min.
Sperrung von wichtiger Straße in Aue: Ein Abschnitt ist fertig, der nächste folgt
Kurz vor dem Abschluss stehen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt der Poststraße in Aue.
Die Poststraße in Aue wird bis Ende Oktober gebaut. Ein erster Lichtblick ist die Freigabe auf dem ersten Abschnitt. Doch weitere Baustellen in der Innenstadt sind angekündigt.
Heike Mann
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
Mehr Artikel