Millioneninvestition auf dem Zeller Berg in Aue: Viel Geld und Zeit in ehemalige Wismut-Poliklinik investiert

Thomas Ketzer hat vor acht Jahren die ehemalige Poliklinik auf dem Zeller Berg in Aue erworben. Dort sind altersgerechte Wohnungen und eine Tagespflege entstanden.

Thomas Ketzer braucht Urlaub. Vier Wochen Erholung gönnt sich der 58-Jährige Auer, nachdem er fünf Jahre mit nur wenigen freien Tagen – mit dem Umbau der ehemaligen Poliklinik auf dem Zeller Berg beschäftigt war. Ketzer ist Bauträger und Projektentwickler, 1997 hat er gemeinsam mit zwei anderen Unternehmern aus Aue drei ehemalige...