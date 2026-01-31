Millionenprojekt im Erzgebirge trotz klammer Kasse: Stadt gibt Geld für Ausbau der Erzgebirgshalle

Die Erzgebirgshalle in Lößnitz, Heimspielstätte von Aue-Bad Schlemas Handballverein EHV, muss erweitert werden. Das kostet eine Millionensumme. Die Große Kreisstadt wird sich daran beteiligen. Mit wie viel Geld, ist aber noch offen.

Über eine Stunde lang debattierten die Stadträte von Aue-Bad Schlema diese Woche in ihrer jüngsten Sitzung. Im Fokus stand ein Erweiterungsbau für die Erzgebirgshalle in Lößnitz. Bei der Finanzierung soll die Große Kreisstadt mittun. Die Gesamtkosten sind mit 6,57 Millionen Euro für die klamme Kommune eine Herausforderung. Das betonten... Über eine Stunde lang debattierten die Stadträte von Aue-Bad Schlema diese Woche in ihrer jüngsten Sitzung. Im Fokus stand ein Erweiterungsbau für die Erzgebirgshalle in Lößnitz. Bei der Finanzierung soll die Große Kreisstadt mittun. Die Gesamtkosten sind mit 6,57 Millionen Euro für die klamme Kommune eine Herausforderung. Das betonten...