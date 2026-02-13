MENÜ
  • Millionenschwere Sanierung von altem Bahnhof im Erzgebirge geht mit Volldampf voran

Die alten Deckenbalken müssen rein. Mitglieder des Vereins Kulturgüterbahnhof Niederschlema packten beim Arbeitseinsatz an.
Die alten Deckenbalken müssen rein. Mitglieder des Vereins Kulturgüterbahnhof Niederschlema packten beim Arbeitseinsatz an. Bild: Niko Mutschmann
Durchs ehemalige Empfangsgebäude geht es hinauf zu den Räumen im Obergeschoss, die der Verein bereits nutzen kann.
Durchs ehemalige Empfangsgebäude geht es hinauf zu den Räumen im Obergeschoss, die der Verein bereits nutzen kann. Bild: Niko Mutschmann
Alte ausgebaute Türen hat der Verein ebenfalls gesichert. Sie sollen später aufgearbeitet werden.
Alte ausgebaute Türen hat der Verein ebenfalls gesichert. Sie sollen später aufgearbeitet werden. Bild: Niko Mutschmann
Blick von außen auf den Bahnhof in Niederschlema. Derzeit ist er noch eine Baustelle.
Blick von außen auf den Bahnhof in Niederschlema. Derzeit ist er noch eine Baustelle. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Millionenschwere Sanierung von altem Bahnhof im Erzgebirge geht mit Volldampf voran
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Muskelkraft ist jetzt gefragt gewesen von denen, die nach der Landesgartenschau 2027 in Bad Schlema das ehemalige Bahnhofsgebäude nutzen wollen. An vielen Stellen hat sich im Gebäude schon etwas geändert. Viel ist aber auch noch zu tun.

Die Zielstellung ist klar: Die alten Deckenbalken vom Außengelände des Bahnhofes in Niederschlema müssen weg. Denn bald sollen dort die Arbeiten für die zukünftige Nutzung als Landesgartenschau-Gelände beginnen. Doch entsorgen wollen sie die Mitglieder des Vereins Kulturgüterbahnhof nicht, vielmehr sollen sie für eine spätere Nutzung...
