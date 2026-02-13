Millionenschwere Sanierung von altem Bahnhof im Erzgebirge geht mit Volldampf voran

Muskelkraft ist jetzt gefragt gewesen von denen, die nach der Landesgartenschau 2027 in Bad Schlema das ehemalige Bahnhofsgebäude nutzen wollen. An vielen Stellen hat sich im Gebäude schon etwas geändert. Viel ist aber auch noch zu tun.

Die Zielstellung ist klar: Die alten Deckenbalken vom Außengelände des Bahnhofes in Niederschlema müssen weg. Denn bald sollen dort die Arbeiten für die zukünftige Nutzung als Landesgartenschau-Gelände beginnen. Doch entsorgen wollen sie die Mitglieder des Vereins Kulturgüterbahnhof nicht, vielmehr sollen sie für eine spätere Nutzung