Mit 600 Blatt Gold: Erzgebirger verhilft Turmkugel von Wildbacher Kirche zu neuem Glanz

Aue
Heinz Schramm hat in seiner Werkstatt in Zschorlau schon etliche Turmkugeln restauriert. Jetzt ist es die für die Kirche in Wildbach. Schramm glaubt, es könnte die letzte sein, die er repariert.
Der Turm der Kirche in Wildbach ist aktuell eingerüstet. Er soll saniert werden. Dazu wurden unter anderem die Turmkugel und die Wetterfahne herunter geholt. Sie bekommen eine frische Außenhaut aus Gold. Das sieht nicht nur schön aus, sondern dient ihrer Haltbarkeit. „Gold ist unangreifbar, die Arbeit, die ich jetzt gemacht habe, muss...
