Mit Druckluftwaffe auf Wohngebäude in Aue gefeuert? Stahlkugel beschädigt Fenster

Wahrscheinlich ist am Sonntagmittag aus einer Druckluftwaffe auf ein Mehrfamilienhaus in Aue gefeuert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Stahlkugel ist am Sonntag in Aue abgefeuert worden. Das berichtet die Polizei. Demnach hat sich Folgendes zugetragen: In der Zeit zwischen 9 und 12.35 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter vermutlich mit einer Druckluftwaffe ein Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Prof.-Dr.-Dieckmann-Straße in Aue beschädigt.