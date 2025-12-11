MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Mit Elfmeterschießen gegen den Weihnachtsmann: Fußballverein im Erzgebirge lädt zu besonderem Weihnachtsmarkt

Der SV Blau-Weiß Albernau organisiert seit Jahren den Weihnachtsmarkt im Ort. Dafür probt jetzt schon der Chor der Fußballer.
Der SV Blau-Weiß Albernau organisiert seit Jahren den Weihnachtsmarkt im Ort. Dafür probt jetzt schon der Chor der Fußballer. Bild: Niko Mutschmann
Der SV Blau-Weiß Albernau organisiert seit Jahren den Weihnachtsmarkt im Ort. Dafür probt jetzt schon der Chor der Fußballer.
Der SV Blau-Weiß Albernau organisiert seit Jahren den Weihnachtsmarkt im Ort. Dafür probt jetzt schon der Chor der Fußballer. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Mit Elfmeterschießen gegen den Weihnachtsmann: Fußballverein im Erzgebirge lädt zu besonderem Weihnachtsmarkt
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Albernau ist der Weihnachtsmann sportlich und beweist das auch beim Weihnachtsmarkt, den der Fußballverein seit einiger Zeit organisiert. Immer gibt es ein neues Highlight, so auch dieses Jahr.

Zuletzt lief es beim SV Blau-Weiß Albernau sportlich richtig gut. Die Fußballmänner sind in die Kreisklasse aufgestiegen. Mit dem Ball können sie also schon mal gut umgehen. Doch jetzt, zur Weihnachtszeit, wollen sie beweisen, dass sie auch was mit Besinnlichkeit und Kultur am Hut haben. Zum Albernauer Weihnachtsmarkt am vierten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.07.2025
5 min.
Novum im Fußball im Erzgebirge: Schwangere trainiert Männer – und der Aufstieg gelingt
Paula Mäurer, Trainerin des SV Albernau, und ihr Söhnchen Fred auf dem Sportplatz des Orts. Dort gelang vorige Saison der Aufstieg.
Paula Mäurer ist überglücklich. Sportlich und privat. Die 26-Jährige hat den SV Albernau nicht nur in die 1. Kreisklasse geführt, sondern freut sich auch über Familienzuwachs. Eine Überraschung war beides.
Anna Neef
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
04.12.2025
4 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo Engel und Bergmann lebendig werden
Lorena und Paul Scholz sind Engel und Bergmann auf dem Lößnitzer Weihnachtsmarkt.
Der Lößnitzer Weihnachtsmarkt ist in vielerlei Hinsicht besonders. Dazu gehört auch die Art, wie er eröffnet wird. Welche Rolle dabei Engel und Bergmann spielen.
Heike Mann
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
Mehr Artikel