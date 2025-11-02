Mit mehr als 2,6 Promille: Pickup-Fahrer verursacht schweren Unfall im Erzgebirge

Ein Nissan Pickup und ein BMW sind in der Nacht zu Sonntag in Eibenstock kollidiert. Der Sachschaden beläuft sich auf 35.000 Euro.

In der Nacht zu Sonntag ist es auf der Schneeberger Straße in Eibenstock zu einem Unfall gekommen. Gegen 1 Uhr verlor ein 32-Jähriger in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Nissan-Pickup. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden BMW. Durch den Zusammenstoß wurden die Autos in den Graben geschleudert. Die 20-jährige...