Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Momentaufnahmen vom Festival in Bad Schlema: Blasmusik vereint Europa im Erzgebirge

Moderator Mario Unger-Reißmann heizt die Stimmung beim Europäischen Blasmusikfest in Bad Schlema an.
Moderator Mario Unger-Reißmann heizt die Stimmung beim Europäischen Blasmusikfest in Bad Schlema an. Bild: Ralf Wendland
Moderator Mario Unger-Reißmann heizt die Stimmung beim Europäischen Blasmusikfest in Bad Schlema an.
Moderator Mario Unger-Reißmann heizt die Stimmung beim Europäischen Blasmusikfest in Bad Schlema an. Bild: Ralf Wendland
Aue
Momentaufnahmen vom Festival in Bad Schlema: Blasmusik vereint Europa im Erzgebirge
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Europäische Blasmusikfestival in Bad Schlema bietet erneut, was sich alle Gäste erhoffen: tolle Orchester, Mega-Stimmung und bestes Wetter.

Der Schweiß läuft, ebenso wie das Bier. Super-Stimmung herrscht seit Freitagabend in der Blasmusikarena in Bad Schlema, wo sich an diesem Wochenende 13 Orchester zum Europäischen Blasmusikfest treffen. Die hochsommerlichen Temperaturen heizen die Stimmung zusätzlich an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
17.09.2025
4 min.
Drei Tage musikalischer Ausnahmezustand im Erzgebirge: Dafür nehmen Helfer sogar unbezahlten Urlaub
Yvette und Thomas Schubert gehören zu den wichtigen Stützen des Bergmannsblasorchesters Aue-Bad Schlema. Gerade im Zuge des eigenen Festivals.
Ab Freitag erklingt in Bad Schlema beim Europäischen Blasmusikfestival grenzenlose Musik in Dauerschleife. 13 Orchester geben sich bis Sonntag die Ehre. Worauf sich die Besucher freuen dürfen.
Anna Neef
21.09.2025
3 min.
Blasmusikfestival im Erzgebirge: Stimmungsvoller und schweißtreibender Musik-Mix über drei Tage
Samuel George und Bianca Lietz leben Blasmusik und haben kräftig mitgefeiert.
Etwa 8000 Gäste und 500 Musiker haben am Wochenende gemeinsam in Bad Schlema die Blasmusik in all ihren Klangfarben gefeiert. Doch wie geht es weiter?
Beate Kindt-Matuschek
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel