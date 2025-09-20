Momentaufnahmen vom Festival in Bad Schlema: Blasmusik vereint Europa im Erzgebirge

Aue
Das Europäische Blasmusikfestival in Bad Schlema bietet erneut, was sich alle Gäste erhoffen: tolle Orchester, Mega-Stimmung und bestes Wetter.
Der Schweiß läuft, ebenso wie das Bier. Super-Stimmung herrscht seit Freitagabend in der Blasmusikarena in Bad Schlema, wo sich an diesem Wochenende 13 Orchester zum Europäischen Blasmusikfest treffen. Die hochsommerlichen Temperaturen heizen die Stimmung zusätzlich an.
