Mülltonnenbrand in Aue: Bushaltestelle und Laterne beschädigt

In der Nacht zum Dienstag musste die Feuerwehr Aue in die Wettinerstraße ausrücken. Ein Abfallbehälter war in Brand geraten.

Eine brennende Mülltonne hat in Aue in der Nacht zum Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Gegen 1.30 Uhr wurden die Feuerwehr Aue und die Polizei auf die Wettinerstraße gerufen. Dort brannte eine Abfalltonne neben einer Bushaltestelle in Höhe des Landratsamtes. Die Tonne verbrannte komplett. Durch die Flammen und die Hitzeeinwirkung... Eine brennende Mülltonne hat in Aue in der Nacht zum Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Gegen 1.30 Uhr wurden die Feuerwehr Aue und die Polizei auf die Wettinerstraße gerufen. Dort brannte eine Abfalltonne neben einer Bushaltestelle in Höhe des Landratsamtes. Die Tonne verbrannte komplett. Durch die Flammen und die Hitzeeinwirkung...