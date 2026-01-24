Muldetalradweg im Erzgebirge: Nächster Abschnitt bei Wolfsgrün erst im September fertig

In Wolfsgrün soll sich bald eine Lücke auf dem Muldetalradweg schließen. Dafür war vorgesehen, eine neue Fertigteilbrücke zu errichten. Doch inzwischen gibt es einen anderen Plan.

