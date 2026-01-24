MENÜ
  • Muldetalradweg im Erzgebirge: Nächster Abschnitt bei Wolfsgrün erst im September fertig

An dieser Stelle bei Wolfsgrün ist aktuell kein Weiterkommen auf dem Muldetalradweg.
An dieser Stelle bei Wolfsgrün ist aktuell kein Weiterkommen auf dem Muldetalradweg. Bild: Uwe Mann
An dieser Stelle bei Wolfsgrün ist aktuell kein Weiterkommen auf dem Muldetalradweg.
An dieser Stelle bei Wolfsgrün ist aktuell kein Weiterkommen auf dem Muldetalradweg. Bild: Uwe Mann
Aue
Muldetalradweg im Erzgebirge: Nächster Abschnitt bei Wolfsgrün erst im September fertig
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Wolfsgrün soll sich bald eine Lücke auf dem Muldetalradweg schließen. Dafür war vorgesehen, eine neue Fertigteilbrücke zu errichten. Doch inzwischen gibt es einen anderen Plan.

Noch immer gibt es Lücken auf dem Muldetalradweg von Aue-Bad Schlema nach Schönheide. So fehlt im Bereich des Eibenstocker Ortsteils Wolfsgrün eine Brücke über die Mulde. Wie bereits in einem früheren Abschnitt, sollte hier eine Fertigteilbrücke das marode Bauwerk der ehemaligen Eisenbahnstrecke ersetzen. Doch die Planungen mussten...
Mehr Artikel