Im Bürsten- und Heimatmuseum Schönheide geht es in der Weihnachtsausstellung um Märchen.
Im Bürsten- und Heimatmuseum Schönheide geht es in der Weihnachtsausstellung um Märchen. Bild: Eberhard Mädler
Im Bürsten- und Heimatmuseum Schönheide geht es in der Weihnachtsausstellung um Märchen.
Aue
Museum im Erzgebirge zeigt zu Weihnachtsausstellung Märchenhaftes
Von Eberhard Mädler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Museum in Schönheide geht es um Märchenfiguren und Zwerge. Am Wochenende kann man zudem traditionelles erzgebirgisches Handwerk bestaunen.

„Märchenzeit“ ist im Schönheider Bürstenmuseum bis ins neue Jahr hinein angesagt, jeweils Samstag, Sonntag und Feiertag 13 bis 18 Uhr. Zu seiner traditionellen Weihnachtsschau präsentiert der Heimatgeschichtsverein zu diesem Thema vielfältige Kalender, Spiele und Bücher aus dem vergangenen Jahrhundert. Gezeigt werden zudem historische...
