Museum im Erzgebirge zeigt zu Weihnachtsausstellung Märchenhaftes

Aue
Im Museum in Schönheide geht es um Märchenfiguren und Zwerge. Am Wochenende kann man zudem traditionelles erzgebirgisches Handwerk bestaunen.
„Märchenzeit“ ist im Schönheider Bürstenmuseum bis ins neue Jahr hinein angesagt, jeweils Samstag, Sonntag und Feiertag 13 bis 18 Uhr. Zu seiner traditionellen Weihnachtsschau präsentiert der Heimatgeschichtsverein zu diesem Thema vielfältige Kalender, Spiele und Bücher aus dem vergangenen Jahrhundert. Gezeigt werden zudem historische...
