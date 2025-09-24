Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Musical, Ausstellung, Holzskulpturen: Wie Eibenstock versucht, seiner Wohltäterin ein Gesicht zu geben

Regine Unger (r.) aus Eibenstock ist zur Eröffnung der Ausstellung zu Clara Angermann im Schatzhaus Eibenstock in die Rolle von Clara Angermann geschlüpft und hat das Tambourieren demonstriert.
Regine Unger (r.) aus Eibenstock ist zur Eröffnung der Ausstellung zu Clara Angermann im Schatzhaus Eibenstock in die Rolle von Clara Angermann geschlüpft und hat das Tambourieren demonstriert.
Aue
Musical, Ausstellung, Holzskulpturen: Wie Eibenstock versucht, seiner Wohltäterin ein Gesicht zu geben
Redakteur
Von Heike Mann
Am Samstag feiert in Eibenstock ein Musical Premiere, in dem es um Clara Angermann geht, die um 1775 das Handwerk des Tambourierens in die Stadt brachte. Über die Frau ist wenig bekannt - das bietet Raum für Fantasie.

Man schreibt das Jahr 1775. Eine junge Frau kommt nach Eibenstock. Sie heißt Clara Angermann und ist gerade 21 Jahre alt. Geboren in Białystok (Polen-Litauen), wurde sie bereits als Zehnjährige Waise und wuchs in einem Kloster auf. Volljährig geworden, zog sie zu ihrem als Förster arbeitenden Onkel nach Eibenstock. Dort ist sie eine Fremde....
