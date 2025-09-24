Musical, Ausstellung, Holzskulpturen: Wie Eibenstock versucht, seiner Wohltäterin ein Gesicht zu geben

Am Samstag feiert in Eibenstock ein Musical Premiere, in dem es um Clara Angermann geht, die um 1775 das Handwerk des Tambourierens in die Stadt brachte. Über die Frau ist wenig bekannt - das bietet Raum für Fantasie.

Man schreibt das Jahr 1775. Eine junge Frau kommt nach Eibenstock. Sie heißt Clara Angermann und ist gerade 21 Jahre alt. Geboren in Białystok (Polen-Litauen), wurde sie bereits als Zehnjährige Waise und wuchs in einem Kloster auf. Volljährig geworden, zog sie zu ihrem als Förster arbeitenden Onkel nach Eibenstock. Dort ist sie eine Fremde.... Man schreibt das Jahr 1775. Eine junge Frau kommt nach Eibenstock. Sie heißt Clara Angermann und ist gerade 21 Jahre alt. Geboren in Białystok (Polen-Litauen), wurde sie bereits als Zehnjährige Waise und wuchs in einem Kloster auf. Volljährig geworden, zog sie zu ihrem als Förster arbeitenden Onkel nach Eibenstock. Dort ist sie eine Fremde....