MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Musicalbesucher im Erzgebirge begeistert – Doch nach neun Vorstellungen ist Schluss

Das Ensemble des Musicals bekam viel Applaus bei allen Vorstellungen.
Das Ensemble des Musicals bekam viel Applaus bei allen Vorstellungen. Bild: Uwe Mann
Falk Unger, Toni Schmidt und Tobias Dimmel (von links) in der Rolle von Paschern, so nannte man früher im Erzgebirge Männer, die Ware an der deutsch-böhmischen Grenze schmuggelten.
Falk Unger, Toni Schmidt und Tobias Dimmel (von links) in der Rolle von Paschern, so nannte man früher im Erzgebirge Männer, die Ware an der deutsch-böhmischen Grenze schmuggelten. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Komponist Klaus Frenzel (vorn rechts) und sein Musikerkollege Jakob Douvier.
Komponist Klaus Frenzel (vorn rechts) und sein Musikerkollege Jakob Douvier. Bild: Susanne Schlesinger
Das Ensemble des Musicals bekam viel Applaus bei allen Vorstellungen.
Das Ensemble des Musicals bekam viel Applaus bei allen Vorstellungen. Bild: Uwe Mann
Falk Unger, Toni Schmidt und Tobias Dimmel (von links) in der Rolle von Paschern, so nannte man früher im Erzgebirge Männer, die Ware an der deutsch-böhmischen Grenze schmuggelten.
Falk Unger, Toni Schmidt und Tobias Dimmel (von links) in der Rolle von Paschern, so nannte man früher im Erzgebirge Männer, die Ware an der deutsch-böhmischen Grenze schmuggelten. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Komponist Klaus Frenzel (vorn rechts) und sein Musikerkollege Jakob Douvier.
Komponist Klaus Frenzel (vorn rechts) und sein Musikerkollege Jakob Douvier. Bild: Susanne Schlesinger
Aue
Musicalbesucher im Erzgebirge begeistert – Doch nach neun Vorstellungen ist Schluss
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einer Persönlichkeit, die bedeutend war für die Entwicklung von Eibenstock, wurde ein musikalisches Werk gewidmet. Das kam gut an.

Das Publikum applaudiert minutenlang im Stehen. Wieder ist eine der Vorstellungen des Musicals „Clara! Eine Eibenstocker Legende“ im Kulturzentrum Eibenstock zu Ende gegangen. Vor ausverkauftem Haus. Für das Schlussbild ist die Bühne des Saals fast zu klein für die 40 Darsteller. Es sind Profis und Laien, eine der vielen Besonderheiten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.01.2026
4 min.
„Wir haben uns von ihr ein Bild geschaffen“: Stadt im Erzgebirge würdigt wichtige Person der Ortsgeschichte
Die Aufführungen des Musicals „Clara!“ waren alle ausverkauft.
Das Clara-Angermann-Jahr in Eibenstock ist zu Ende gegangen. Doch es wirkt nach – mit Veranstaltungen, die dieses Jahr noch stattfinden, aber auch im Bewusstsein der Menschen.
Heike Mann
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
27.01.2026
2 min.
Peter Schilling schrieb "Major Tom" auf der Autobahn
Für Schilling ein "emotionales Erlebnis": Bei einem EM-Spiel, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewann, sangen am Ende 60.000 Leute "Major Tom (völlig losgelöst)". (Archivbild)
Im Opel Kadett griff der Musiker zum Block und schrieb seinen Welthit innerhalb kürzester Zeit. Warum Peter Schilling bei einem EM-Spiel im Stadion zu Tränen gerührt war.
27.01.2026
2 min.
Großbritannien nicht mehr als masernfrei eingestuft
Bei Masern zeigt sich erst oft Fieber, bevor später ein Hautausschlag dazukommt. (Symbolbild)
Zwei Jahre lang konnte das Vereinigte Königreich seinen Eliminierungsstatus aufrechterhalten. Nun gibt es Rückschritte.
24.09.2025
9 min.
Musical, Ausstellung, Holzskulpturen: Wie Eibenstock versucht, seiner Wohltäterin ein Gesicht zu geben
Regine Unger (r.) aus Eibenstock ist zur Eröffnung der Ausstellung zu Clara Angermann im Schatzhaus Eibenstock in die Rolle von Clara Angermann geschlüpft und hat das Tambourieren demonstriert.
Am Samstag feiert in Eibenstock ein Musical Premiere, in dem es um Clara Angermann geht, die um 1775 das Handwerk des Tambourierens in die Stadt brachte. Über die Frau ist wenig bekannt - das bietet Raum für Fantasie.
Heike Mann
25.01.2026
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
Mehr Artikel