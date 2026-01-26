Musicalbesucher im Erzgebirge begeistert – Doch nach neun Vorstellungen ist Schluss

Einer Persönlichkeit, die bedeutend war für die Entwicklung von Eibenstock, wurde ein musikalisches Werk gewidmet. Das kam gut an.

Das Publikum applaudiert minutenlang im Stehen. Wieder ist eine der Vorstellungen des Musicals „Clara! Eine Eibenstocker Legende“ im Kulturzentrum Eibenstock zu Ende gegangen. Vor ausverkauftem Haus. Für das Schlussbild ist die Bühne des Saals fast zu klein für die 40 Darsteller. Es sind Profis und Laien, eine der vielen Besonderheiten...