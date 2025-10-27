Musikkorps im Erzgebirge überrascht Ministerpräsident Kretschmer bei Jubiläumskonzert

Aue
Das Musikkorps der Bergstadt Schneeberg hat jetzt das 60-jährige Bestehen mit zwei Jubiläumskonzerten gefeiert. Unter den Gästen: Ministerpräsident Michael Kretschmer, der vom Orchesterleiter eine besondere Überraschung erhielt.
Vom Bergmarsch über Musical bis hin zu Rock – das Musikkorps der Bergstadt Schneeberg musiziert seit 60 Jahren im Takt der Zeit. Zum großen Jubiläum hat das Orchester im Kulturzentrum Goldne Sonne in Schneeberg am Wochenende zweimal vor ausverkauftem Haus ein Konzert gegeben. Doch die beiden Abende waren viel mehr als das: Es waren Emotionen,...
