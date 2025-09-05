Mut schöpfen in Aue: Aktion macht auf häusliche Gewalt im Erzgebirge aufmerksam

Frauen, Kinder und Jugendliche sind besonders oft von Gewalt betroffen. In Aue informieren Hilfsorganisationen über Unterstützung im Erzgebirgskreis. Die Botschaft: Niemand ist allein.

Tassen, Gläser, Schüsseln – jede Menge Geschirr steht auf dem Auer Marktplatz. Was auf den ersten Blick an eine Kunstaktion oder einen Flohmarkt erinnert, hat einen ernsten Hintergrund. Passanten sollen hier „Mut schöpfen“. Unter diesem Titel hat der Facharbeitskreis Gewaltschutz im Erzgebirge eingeladen. Vertreter verschiedener... Tassen, Gläser, Schüsseln – jede Menge Geschirr steht auf dem Auer Marktplatz. Was auf den ersten Blick an eine Kunstaktion oder einen Flohmarkt erinnert, hat einen ernsten Hintergrund. Passanten sollen hier „Mut schöpfen“. Unter diesem Titel hat der Facharbeitskreis Gewaltschutz im Erzgebirge eingeladen. Vertreter verschiedener...