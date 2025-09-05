Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mut schöpfen in Aue: Aktion macht auf häusliche Gewalt im Erzgebirge aufmerksam

Die hauptamtliche Beraterin Nadja Buhl von der Opferhilfe Sachsen beim „Mut schöpfen". Bild: Georg Dostmann
Die hauptamtliche Beraterin Nadja Buhl von der Opferhilfe Sachsen beim „Mut schöpfen“. Bild: Georg Dostmann
Die hauptamtliche Beraterin Nadja Buhl von der Opferhilfe Sachsen beim „Mut schöpfen“.
Die hauptamtliche Beraterin Nadja Buhl von der Opferhilfe Sachsen beim „Mut schöpfen“. Bild: Georg Dostmann
Aue
Mut schöpfen in Aue: Aktion macht auf häusliche Gewalt im Erzgebirge aufmerksam
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frauen, Kinder und Jugendliche sind besonders oft von Gewalt betroffen. In Aue informieren Hilfsorganisationen über Unterstützung im Erzgebirgskreis. Die Botschaft: Niemand ist allein.

Tassen, Gläser, Schüsseln – jede Menge Geschirr steht auf dem Auer Marktplatz. Was auf den ersten Blick an eine Kunstaktion oder einen Flohmarkt erinnert, hat einen ernsten Hintergrund. Passanten sollen hier „Mut schöpfen“. Unter diesem Titel hat der Facharbeitskreis Gewaltschutz im Erzgebirge eingeladen. Vertreter verschiedener...
