Regionale Nachrichten und News
  • Nach ausländerfeindlichen Parolen zu „L’amour toujours“ bei Volksfest im Erzgebirge: Was wurde aus Ermittlungen?

Das 28. Lauterer Vogelbeerfest wurde 2024 getrübt, weil Jugendliche rassistische Parolen grölten. Bild: Thomas Mehlhorn/Archiv
Das 28. Lauterer Vogelbeerfest wurde 2024 getrübt, weil Jugendliche rassistische Parolen grölten. Bild: Thomas Mehlhorn/Archiv
Aue
Nach ausländerfeindlichen Parolen zu „L’amour toujours“ bei Volksfest im Erzgebirge: Was wurde aus Ermittlungen?
Von Anna Neef
Der Ärger sitzt noch tief: Voriges Jahr machte das Vogelbeerfest im Erzgebirge Negativ-Schlagzeilen, weil im Zusammenhang mit dem Partyhit „L’amour toujours“ ausländerfeindliche Parolen gegrölt wurden. Der Stadtchef positioniert sich klar.

Ein fader Beigeschmack hat sich 2024 über das Vogelbeerfest in Lauter gelegt. An jenem Freitagabend kam es zu einem Zwischenfall im Festzelt. Wie seinerzeit auf Sylt und bei anderen Festen wurden zu dem Song „L‘amour toujours“ von DJ Gigi D Agostino ausländerfeindliche Parolen skandiert. Ein 15 Sekunden langes Video machte die Runde im...
