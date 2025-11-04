Nach Cyberangriff auf Großbetrieb im Erzgebirge: So läuft das Wiederherstellen der Systeme

Vor zwei Wochen ist die Nickelhütte Aue – einer der größten Arbeitgeber der Region – mit Ransomware angegriffen worden. Teile der Büro-IT wurden verschlüsselt. Wie ist der aktuelle Stand?

Nach einem Angriff mit Schadsoftware, sogenannter Ransomware, auf die Auer Nickelhütte vor rund zwei Wochen läuft die Wiederherstellung der Büro-IT auf Hochtouren. Nach einem Angriff mit Schadsoftware, sogenannter Ransomware, auf die Auer Nickelhütte vor rund zwei Wochen läuft die Wiederherstellung der Büro-IT auf Hochtouren.