  • Nach Cyberangriff auf Großbetrieb im Erzgebirge: So läuft das Wiederherstellen der Systeme

Die Nickelhütte Aue ist mit Schadsoftware angegriffen worden.
Die Nickelhütte Aue ist mit Schadsoftware angegriffen worden.
Aue
Nach Cyberangriff auf Großbetrieb im Erzgebirge: So läuft das Wiederherstellen der Systeme
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Vor zwei Wochen ist die Nickelhütte Aue – einer der größten Arbeitgeber der Region – mit Ransomware angegriffen worden. Teile der Büro-IT wurden verschlüsselt. Wie ist der aktuelle Stand?

Nach einem Angriff mit Schadsoftware, sogenannter Ransomware, auf die Auer Nickelhütte vor rund zwei Wochen läuft die Wiederherstellung der Büro-IT auf Hochtouren.
