Nach Insolvenz von Baufirma: Breitbandausbau im Erzgebirge startet – In diesen Orten wird jetzt gebaut

Der Erzgebirgskreis will in der hiesigen Region für schnelles Internet sorgen. Seit 2024 wird in den ersten beiden Ausbaugebieten gebaut. Nach Anlaufschwierigkeiten starten jetzt in weiteren Orten die Arbeiten.

Nach Verzögerungen und Frust über chaotische Bauabläufe kommt das Breitband-Projekt des Erzgebirgskreises jetzt einen wichtigen Schritt voran. Wie die Firma Envia-Tel berichtet, sind in einem weiteren Ausbaugebiet die Arbeiten losgegangen, im sogenannten Cluster 6. Dazu gehören Bockau, Eibenstock, Johanngeorgenstadt, Schönheide, Stützengrün...