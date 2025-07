Wo sollen die Taxis hin? Am Postplatz in Aue dürfen sie aktuell nicht stehen, sagt die Stadt. Bild: Mutschmann

Wo sollen die Taxis hin? Am Postplatz in Aue dürfen sie aktuell nicht stehen, sagt die Stadt. Bild: Mutschmann

Aue 22.07.2025

Nach Kritik von Taxifahrern an Verkehrsführung am Postplatz im Erzgebirge: So reagiert die Stadt

Die Stadtsprecherin von Aue-Bad Schlema betont, dass der Postplatz befahrbar ist. Stellplätze für die Taxifahrer gibt es trotzdem nicht. Der Postplatz ist befahrbar, Parken aber grundsätzlich verboten. Auf diese Regelung verweist Jana Kurwig, Stadtsprecherin von Aue-Bad Schlema, nach Kritik von Taxifahrern an der Verkehrsführung im Zusammenhang mit den aktuellen Bauarbeiten an der Poststraße. „Die Einfahrt zum Postplatz erfolgt über die Schulbrücke im Einbahnstraßenverkehr,...